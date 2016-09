Rotebühlpassage in Stuttgart-Mitte Fünf Männer schlagen und berauben Betrunkenen

Von red 10. September 2016 - 14:38 Uhr

In Stuttgart-Mitte ist ein Mann geschlagen und beraubt worden. (Symbolbild)Foto: dpa

Fünf bislang Unbekannte haben einen 20 Jahre alten Mann in der Rotebühlpassage in Stuttgart-Mitte geschlagen und beraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein 20 Jahre alter, betrunkener Mann ist am frühen Samstagmorgen in der Rotebühlpassage in Stuttgart-Mitte von fünf bislang Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden.

Wie die Polizei mitteilt, war der 20-Jährige gegen 2.25 Uhr in der Rotebühlpassage unterwegs, als ihn die Männer angriffen und schlugen. Sie forderten den Mann dazu auf, ihnen seinen Geldbeutel zu übergeben. Das Opfer gab den Unbekannten was sie wollten, daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Marienstraße.

Bei den Männern soll es sich um fünf Südländer im Alter von 18 bis 20 Jahren handeln. Einer der Täter war mit einem roten T-Shirt bekleidet. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 um Zeugenhinweise.