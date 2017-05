Rote Ampel überfahren Zwei Schwerverletzte nach Unfallflucht

Von red/dpa/lsw 27. Mai 2017 - 13:47 Uhr

Die Polizei stellte fest, dass der Unfallverursacher offensichtlich betrunken war.Foto: dpa

Ein 36-Jähriger missachtet eine rote Ampel und prallt danach mit einem Motorrad zusammen. Anschließend flüchtete der Lenker des Autos, ohne sich um die Verletzen zu kümmern.

Heidenheim an der Brenz - Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend in Heidenheim an der Brenz einen schweren Verkehrsunfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, missachtete der 36-Jährige eine rote Ampel und prallte danach mit einem Motorrad zusammen.

Mehr zum Thema

Der 46-jährige Motorradfahrer und seine 45 Jahre alte Sozia wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Anschließend flüchtete der Lenker des Autos, ohne sich um die Verletzen zu kümmern. Der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeuges konnte sich jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen merken. Die Polizei traf den Unfallverursacher kurze Zeit später an seiner Wohnung an. Hier stellten die Beamten auch fest, dass der Mann offensichtlich betrunken war.