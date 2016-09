Rot-Schwarz ist abgewählt Neue Berliner Verhältnisse

In Berlin stehen die Zeichen auf rot-grün-rot. Statt einer Liebesheirat von SPD und Grünen wird es wohl eine Vernunftehe zu dritt – unter Beteiligung der Linken.

Berlin - Bestimmt vier Meter breit ist der rote Teppich, der im ehrwürdigen Preußischen Landtag die steinernen Treppen zu den Fraktionssälen der Abgeordneten bedeckt. Rot ist hier schon lang die dominierende Farbe: die SPD regiert seit der Wiedervereinigung ununterbrochen mit. Das wird sich – da sind sich schon lang vor der Schließung der Wahllokale am Sonntag alle Kombattanten einig – auch mit dieser Wahl nicht ändern. Aber schon nach der ersten Hochrechnung sieht es so aus, als würden die Hauptstädter an diesem Tag Geschichte schreiben: Zum ersten Mal überhaupt könnte eine Dreierkoalition im Roten Rathaus regieren. Das gab es im geeinten Berlin noch nie. In West-Berlin war lediglich Ernst Reuter Anfang der 50er Jahre mal Regierungschef eines Bündnisses, das man heute eine schwarze Ampel nennen würde.

In Berlin aber stehen seit diesem Sonntag die Zeichen auf rot-grün-rot. Die erste Hochrechnung der ARD sieht die SPD bei 23,1 Prozent als stärkste Kraft. (2011: 28,3 Prozent) Die Grünen landen bei 16,6 Prozent (17,6), die Linkspartei bei 16,4 Prozent (11,7). Der Regierende Bürgermeister Michael Müller kommentierte das Ergebnis bei der Wahlparty der SPD in einer ersten Stellungnahme in bester Siegerlaune: „Wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind die stärkste politische Kraft in dieser Stadt geblieben und wir haben einen Regierungsauftrag.“

Die CDU befindet sich im freien Fall

Die CDU sah sich als bisheriger Koalitionspartner vor einem historischen Tief: Die Christdemokraten fallen nach der Hochrechnung der ARD von 23,3 Prozent in 2011 auf 18,1 Prozent und drohen damit das mit Abstand schlechteste Wahlergebnis jemals in Berlin einzufahren. Und das in einer Stadt, in der die CDU bis 2001 den Regierenden Bürgermeister stellte. Schlechter hatte die Union bundesweit nur in den 50er Jahren im Stadtstaat Bremen und vergangenes Jahr bei der Hamburger Bürgerschaftswahl (15,9) abgeschnitten. Die Stimmung unter Christdemokraten war schon in den Tagen vor der Wahl ziemlich gedrückt. Bei der zentralen Abschlusskundgebung am vergangenen Mittwoch im südwestlichen Stadtteil Lichterfelde war die Kanzlerin aufgetreten – und massiv ausgebuht worden. „Wir kämpfen, aber gegen die Kritik am Kurs von Angela Merkel kommen wir nicht an“, sagte ein Mitglied der Parteispitze am Rande der Veranstaltung. Aber auch der Spitzenkandidat Frank Henkel, der seit 2011 Innensenator der Hauptstadt war, konnte die Berliner nicht überzeugen – nicht einmal die Mehrheit seiner Anhänger wollte ihm laut Umfragen das Vertrauen schenken. Seine politische Zukunft ist nach diesem Ergebnis ungewiss.

Erstmals zieht auch in Berlin die AfD ins Abgeordnetenhaus ein – mit 11,7 Prozent entern die Rechtsausleger nun ihr zehntes Landesparlament. Vertreter der etablierten Parteien – allen voran der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) – hatten zuletzt in sehr deutlichen Appellen davor gewarnt, die Partei zu wählen. Müller hatte der AfD in einem Aufruf am Freitag ein „durch und durch menschenfeindliches und rassistisches Weltbild“ vorgeworfen und davor gewarnt, dass das Wahlergebnis in der ganzen Welt als Zeichen „eines Wiederaufstiegs der Rechten und Nazis in Deutschland“ gewertet werde. Am Sonntag erklärte Müller, es gehe nun darum, sich parlamentarisch mit der AfD auseinanderzusetzen und „sie und ihre Themen“ zu stellen. Neu im Parlament ist die FDP – sie erreicht nach einem Ein-Themen-Wahlkampf für die Offenhaltung des Flughafens Tegel der Hochrechnung zufolge 6,5 Prozent. Die Piraten, die 2011 hier aus dem Stand 9,8 Prozent erreicht hatten, sind mit 1,7 Prozent Geschichte. Als historisch könnte man auch den Andrang in den Wahllokalen bezeichnen: Bis 16.00 Uhr gaben 53,1 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, so die Landeswahlleiterin – deutlich mehr als 2011. Laut Prognose der ARD lag die Wahlbeteiligung am Sonntag insgesamt bei 66 Prozent (60,2).

Wahlbeteiligung lag bei 66 Prozent

Ein Bündnis aus SPD, Grünen und Linken ist in Berlin ein Novum und mag nach politischem Neuanfang klingen. Aber es ist nicht gerade eine Wunschkoalition, sondern der Schwäche der Volksparteien SPD und CDU geschuldet. Nie zuvor gab es ein Wahlergebnis, in dem die Parteien so dicht beieinander lagen. Michael Müller, der Ende 2014 als Regierender Bürgermeister auf Klaus Wowereit folgte und sich nun zum ersten Mal zur Wiederwahl stellte, hatte vor einem Monat klar gemacht, was er eigentlich wollte: Eine rot-grüne Zweierkoalition habe „das Potenzial, den Herausforderungen des wachsenden Berlins am besten gerecht zu werden“, so Müller. Dass die Grünen dabei nicht die Rolle der „Wünsch-dir-was-Partei“ beibehalten könnten, die sie in all den Jahren der Opposition eingeübt haben, machte er auch gleich klar. „Ich träume nicht den sozialökologischen Traum von einer Liebesheirat. Es ist klar, dass dabei nicht jede Mietwohnung durch eine Pappel verhindert werden darf.“

Sondierungsgespräche als Druckmittel?

Nun wird Müller eine Dreierkoalition bilden – und dabei mit zwei Juniorpartnern verhandeln müssen, die beide angesichts des Wahlergebnisses einen gehörigen eigenen Anspruch mitbringen. Unklar war am Abend noch, ob die SPD auch andere rechnerisch mögliche Varianten in Sondierungsgesprächen ausloten wird, und sei es auch nur, um wenigstens ein minimales Druckmittel zu haben.

Die Linkspartei ist bei den anstehenden Gesprächen ein Partner, mit dem die Sozialdemokraten bereits über zwei Legislaturperioden Erfahrung gesammelt hatten – das Bündnis unter Klaus Wowereit war damals sehr stabil. Mit den Grünen hat die SPD dagegen erst zwei Mal kurz regiert – die erste Auflage unter Walter Momper 1989 zerbrach am Streit um die Hausbesetzerszene. Zehn Jahre später nach dem Bruch der großen Koalition bildeten die SPD und die Grünen einen Übergangssenat, den die Linke stützte. Danach mussten die Grünen zwei Mal erleben, wie die SPD nach ersten Gesprächen anderen den Vorzug gab – erst 2001, als es um eine Ampel ging, zuletzt vor fünf Jahren, als Wowereit sich überraschend für die CDU entschied­.