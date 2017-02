Rosenmontagsumzüge am Rhein Die zehn heftigsten Motivwagen

Von red/jd 27. Februar 2017 - 14:37 Uhr

Wenn die Welt außer Rand und Band ist, dann schlagen Karnevalisten am Rhein auf ihren Rosenmontagszügen derb zurück. Das hier sind die zehn härtesten Wagen zu Trump, Erdogan, Merkel und Co.





Stuttgart - Die Karnevalisten am Rhein legen sich schon immer mit den Mächtigen an. Dieses Jahr haben sie in ihren Rosenmontagszügen besonders krass zugeschlagen, um anzuprangern und sich gegen Unverschämtheiten aus der Politik zu wehren. Anlässe gab es in den letzten Monaten weltweit ja genug.

Vor allem die Düsseldorfer um ihren langjährigen Wagenbauer Jacques Tilly teilen mächtig aus – gegen Donald Trump und Recep Tayyip Erdogan, den Brexit, Fake News und die polnische Regierung. Und auch die Kanzlerin Angela Merkel kriegt ihr Fett weg.

Wir haben in unserer Bildergalerie die zehn wildesten Motivwagen vom Rhein zusammengestellt.