Rom Arzt: Älteste Person der Welt tot

Von red/AP 15. April 2017 - 19:53 Uhr

Emma Morano im Jahr 2016. Sie galt als ältester Mensch der Welt.Foto: AP

Der vermutlich älteste Mensch der Welt ist gestorben. Emma Morano war 1899 geboren worden. Sie hat ihr hohes Alter auf eine ganz besondere Ernährung zurückgeführt.

Rom - Die als ältester Mensch der Welt geltende Italienerin Emma Morano ist im Alter von 117 Jahren gestorben. In einem Sessel sitzend sei sie am Samstagnachmittag in ihrem Haus in Verbania am Lago Maggiore dahingeschieden, sagte der Arzt Carlo Bava der Nachrichtenagentur AP.

Morano wurde am 29. November 1899 geboren. Es wird vermutet, dass mit ihr der letzte Mensch gestorben ist, der noch im 19. Jahrhundert zur Welt gekommen ist.

In Verbania lebte Morano in einer adretten Einzimmerwohnung. Eine Pflegerin und zwei Nichten leisteten ihr Gesellschaft. Morano sagte der AP im Jahr 2015, dass sie ihr langes Leben auf ihre ungewöhnliche Ernährung zurückführe: täglich zwei rohe Eier und 150 Gramm rohes Steakfleisch. Das habe sie sich angewöhnt, weil sie als Kind kränklich war.