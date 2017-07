Rollerunfall in Stuttgart Auf Stadtbahnschienen weggerutscht

Von Christine Bilger 31. Juli 2017 - 09:56 Uhr

Bei regennasser Fahrbahn ist auf Zweirädern höchste Vorsicht geboten. Warum, das sieht man am Beispiel eines Unfalls, bei dem ein Rollerfahrer und seine Sozia am Samstag schwer verletzt wurden.





Stuttgart - Bei einem Unfall an der Hohenheimer Straße sind am Samstag ein 60-jähriger Rollerfahrer und seine Sozia schwer verletzt worden. Sie fuhren am in Richtung Degerloch. Auf Höhe der Dobelstraße sind sie gegen 21 Uhr verunglückt. Der Rollerfahrer war auf die Schienen der Stadtbahn geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Diese waren nach dem Regen noch nicht abgetrocknet und dadurch spiegelglatt. Der Roller rutschte weg, der Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin stürzten. Sie erlitten dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Mann und die Frau an der Unfallstelle und brachten sie in ein Krankenhaus. Wegen des Unfalls war die Stadtbahnstrecke etwa eine Stunde lang unterbrochen, meldet die Polizei.

Mehr zum Thema

Nasse Stadtbahnschienen sind besonders rutschig

Ähnlich war ein Unfall Ende April 2016 verlaufen, bei dem ein Rollerfahrer in der Hackstraße schwer verletzt wurde. Der 78-Jährige war auf der Hackstraße in Richtung Neckarstraße unterwegs gewesen. Auf Höhe der Hausnummer 11 kam er auf die nassen Stadtbahngleise und stürzte. Auch ihn mussten der Notarzt und die Rettungskräfte nach der Erstversorgung ins Krankenhaus bringen lassen. Der Stadtbahnverkehr war bei dem Unfall im April knapp 30 Minuten lang unterbrochen.

Ein Unfall mit einer Rollerfahrerin im Juni zog besonders großes Aufsehen auf sich. Die 38-jährige Frau war am Marienplatz verunglückt. Ein skrupelloser Dieb griff sich die Handtasche der Frau, während sie von Rettungskräften versorgt wurde. Die Polizei konnte den Mann einen Monat später fassen. Der 39-jährige Tatverdächtige wurde ertappt, als er versuchte, in ein Wohnhaus in Degerloch einzusteigen.