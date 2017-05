Ritter Sport, GinSTR und ein Fellbacher Rosé „Erstklassige“ Produkte zum VfB-Aufstieg

Von Bettina Breuer 22. Mai 2017 - 14:01 Uhr

Findige Geschäftsleute und Partner des schwäbischen Traditionsvereins werben für ihre Produkte im Zusammenhang mit dem Aufstieg des VfB. Da werden Schokolade und Wein „erstklassig“, der Gin in 1893 Flaschen abgefüllt und die Erstklassigkeit zur Marke.





Stuttgart - „Erstklassig“, das trifft seit vergangenem Sonntag wieder auf den VfB Stuttgart zu. Im Zusammenhang mit der Rückkehr der Roten mit dem Brustring in die erste Bundesliga hat der Begriff für die Werbepartner des VfB gleich doppelt so viel Potential. Schokolade und ein Rebensaft aus der Region schmücken sich nach dem vollbrachten Aufstieg des schwäbischen Traditionsclubs mit dem Attribut und ein Wachholderschnaps mit Cannstatter Mineralwasser und Kräutern aus der Landeshauptstadt wird genau 1893 mal abgefüllt.

Die süße Antwort auf den wohl süßesten Sieg der Schwaben in der auslaufenden Saison kommt von Ritter Sport. Mit der Sonderedition „Erstklassige Schokolade“ haben die Waldenbucher nach ihrem Einhorn-Coup im letzten Jahr mal wieder ein Näschen für den Markt bewiesen. Die limitierte Tafel weißer Schokolade mit zerkleinerten Haselnüssen und Erdbeerstückchen dürfte zum Stückpreis von 2.50 Euro nicht lange online zu haben sein. Mit dem Aufdruck „Für unsere Jungen Wilden“ wird dezent auf die Förderung des Nachwuchses beim Verein für Bewegungsspiele verwiesen – 15 Prozent des Nettopreises gehen in die Jugendarbeit des VfB.

Gin von Hand nummeriert hat seinen Preis

Mindestens 18 Jahre alt muss man sein, um in den Genuss einer der auf 1893 limitierten Flaschen des VfB GinSTR – Stuttgart Dry Gin zu kommen. Nicht, dass der „herkömmliche“ GinSTR aus Stuttgart massenhaft auf den Markt geworfen würde – Exklusivität gehört hier zur Marke. Die VfB-Flaschen mit Bezug zum Gründungsjahr des VfB sind von Hand nummeriert und nur online oder in einem der VfB-Fanshops zum Preis von 37.90 Euro erhältlich. Zum Vergleich: Für die Flasche ohne Brustringwappen zahlt man 29.90 Euro.

Wesentlich günstiger, aber auch weniger exklusiv, ist der Aufstiegs-Rosé „Erstklassig“ der Fellbacher Weingärtner. Als Weinpartner des VfB Stuttgart haben sich die Fellbacher Wengerter ein etwas martialisch anmutendes Etikett mit zwei in die Höhe gereckten Fäusten einfallen lassen. Auch hier ziert die Flaschen natürlich das VfB-Wappen. Den Tropfen gibt es in der neuen Kelter in Fellbach oder im Online-Shop für 5,50 Euro.

Etwas aus der Reihe fällt der Zehnerbogen Briefmarken der BW-Post zu 6.70 Euro. Um Erstklassigkeit geht es allerdings auch hier: „Weiß-Rot ist erstklassig“ heißt es auf der Marke, die ein Bild der Mannschaft vor der Cannstatter Kurve in der Mercedes-Benz-Arena ziert.