RIPAmerika: Twitter trauert nach Trump Wahlsieg „Donald Trump repräsentiert uns nicht“

Von kaw 09. November 2016 - 13:09 Uhr

Nicht nur Anhänger der Demokratin Hillary Clinton können die Sieg von Donald Trump nicht fassen. Auch im Netz ist die Empörung groß.Foto: AFP

Unter dem Hashtag #RIPAmerika äußern sich Twitter-Nutzer negativ – den Sieg von Trump vergleichen sie mit dem Weltuntergang. Wir haben ein Auswahl zusammengestellt.

Stuttgart - RIP – Rest in Peace (z.dt. Ruhe in Frieden) schreibt oder sagt man normalerweise im Zusammenhang mit dem Tod eines Menschen. Im Zusammenhang mit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl wird das Akronym mit Amerika gekoppelt und soll den Niedergang des Landes in einem Schlagwort zusammenfassen. Weil Trump gesiegt hat, wollen Amerikaner nun ihr Land verlassen – oder äußern zumindest den Wunsch in den Sozialen Medien.

Dass die Internetseite der kanadischen Einwanderunsgbehörde zusammnbrach, als sich der Sieg Trumps abzeichnete, zeigt das Interesse vieler US-Amerikaner aus dem Land auszuwandern.

Unter dem Hashtag #RIPAmerika veröffentlichen Twitter-Nutzer ihre Abneigung zum Wahlsieg von Donald Trump und ihre Ängste vor einer Zukunft in einem Amerika unter Präsident Trump.

Eben nochmal die Trump Sache realisiert und schlagartig angefangen zu weinen. #USWahl2016 #RIPAmerika — Celly. (@_Antiheld) 9. November 2016

Amerika ich bin enttäuscht ! Wie kann man nur sein eigenen Untergang wählen ?#RIPAmerika #USAWahl2016 — Valle-San (@AdmeralValentin) 9. November 2016

OMG #TRUMP WON!? Good luck American people with the Clown that rules over you and your country that he wil bring to the ground. #RIPAmerika — Yasmin de Jonge (@Yasminy017) 9. November 2016

#Trump didn't win today.



Hate won.

Fear won.

Racism won.

Sexism won.

Homophobia won.

Self interest won.#RIPAmerica — Farrukh Sarwar (@im_iffii) 9. November 2016

America, you voted for a man who sexually assaults women, is racist, mocks the disabled, and is generally a vile human. #RIPAmerica — Kane (@KaneMcQuaid) 9. November 2016

I am physically ill & can't sleep. How did we let this happen, & how do we explain it to our children? #notmypresident #RIPAmerica — Kristi Jones (@COVegMama) 9. November 2016

#RIPAmerica Having Barack Obama to Donald Trump is like going from an IPhone 7 to a Nokia 3310 — Samianah (@StyPayHorLikTom) 9. November 2016

#trumpwins #RIPAmerica 9/11 A date that Americans will never forget. They voted for a black man 8 years ago and today voted for a racist. — Fazila Ahmed (@Fazila_080713) 9. November 2016

Dear The Rest Of The Planet:

I promise. Donald Trump does not represent all of us.

Sincerely,

Depressed Americans.#RIPAmerica — Justin Xavier (@TheJustinXavier) 9. November 2016