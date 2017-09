Rimini Jugendliche sollen Gruppenvergewaltigung begangen haben

Von red/dpa 02. September 2017 - 21:25 Uhr

In Rimini wurde am Strand eine polnische Touristin vergewaltigt. Foto: ANSA

Zwei junge Männer haben sich nach der Vergewaltigung einer Touistin gestellt. Und es soll noch ein weiteres Opfer geben.

Rom - Nach der Gruppenvergewaltigung einer polnischen Touristin im italienischen Urlaubsort Rimini sind zwei Verdächtige in Haft. Die beiden Brüder im Alter von 15 und 17 Jahren hätten sich selbst gestellt, berichtete der italienische Fernsehsender Sky TG24. Am Samstag identifizierte auch ein weiteres Vergewaltigungsopfer die beiden Jugendlichen als Täter.

Die 26-jährige Polin soll an einem Strand in Rimini von insgesamt vier Männern wiederholt vergewaltigt worden sein. Ihr Ehemann wurde bewusstlos geschlagen. Ganz in der Nähe und nur wenig später wurde auch eine Transfrau aus Peru vergewaltigt, wie sie der Polizei sagte. Die beiden Brüder stammen aus Marokko.