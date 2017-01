Riesige Chorprobe in Ludwigsburger MHP-Arena Martin Luther in aller Munde

Von Philipp Obergassner 08. Januar 2017 - 18:00 Uhr

Stimmgewaltig und eine Choreographie aus Notenblättern: knapp 2400 Sänger proben für das große Konzert in Stuttgart.Foto: factum/Weise

Es ist das wahrscheinlich personalstärkste Konzert in der MHP-Arena: Knapp 2400 Sänger proben das Pop-Oratorium über Martin-Luther.

Ludwigsburg - Die Sopran-Sängerinnen winken von der Tribüne, die Bass-Herren dröhnen mit ihren Stimmen zur Begrüßung durch die Halle: Der Organisator Ralf Rathmann, Vorstand der Stiftung Creative Kirche, kontrolliert, bevor es losgeht, ob auch alle in der MHP-Arena die richtigen Plätze eingenommen haben. Gleich werden 2400 Chor- und Laiensänger das wohl personalstärkste Konzert in der Arena geben: Sie leihen dem Pop-Oratorium „Luther“ihre Stimmen.

Ein „Projekt der tausend Stimmen“

Angestoßen wurde das „Projekt der tausend Stimmen“ von der Stiftung Creative Kirche. In Kooperation mit der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) und den Landeskirchen wird es in zehn deutschen Städten aufgeführt, darunter in der Stuttgarter Porsche-Arena in zwei Wochen.

„Eine Bewegung, die nicht singt, wird nicht gewinnen“, zitiert der Komponist Dieter Falk Luthers Namensvetter Martin Luther King. Das Oratorium mit poppigen Liedern und moderner Inszenierung fokussiert auf den Reichstag zu Worms 1521. Das Stück sollte kein „Heldenepos“ sein, wie Falk sagt, denn Luther hatte auch seine dunklen Seiten. Falks Ziel bei der Komposition sei gewesen, Luther „raus aus der Bildungsbürgernische zu holen“.

In Stuttgart sind 55 Chöre angemeldet

Insgesamt sind für Stuttgart 55 Chöre angemeldet, hinzu kommen etliche Einzelsänger. Das Alter der Sänger reicht von sieben bis 88 Jahre. „Chorprojekte und Gemeinden, die sich aufs Singen spezialisiert haben, sind die am stärksten wachsenden Gemeinden bei uns in der Landeskirche“, sagt Dan Peter, der Referatsleiter für Publizistik. Man werde auch in Zukunft ähnliche Projekte fördern.

Um das Werk deutschlandweit auf die Bühne zu bringen, werden an jedem Aufführungsort Sänger aus der Region gesucht, meist aus Kirchen- oder Freizeitchören. Dann wird in kleinen und größeren Gruppen geprobt, ehe zur großen Hauptprobe alle zusammen kommen. Ein Casting gab es nicht: Jeder darf mitmachen. „Es ist wie eine Basisbewegung des Singens und Glaubens“, kommentiert Dan Peter.

Die Konzerte am 21. und 22. Januar in der Porsche-Arena sind bereits ausverkauft. In Mannheim am 11. Februar gibt es noch Karten.