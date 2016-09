Riedlingen Ehestreit eskaliert

Von red 03. September 2016 - 12:27 Uhr

Beamte eines Spezialeinsatzkommandos verlassen den Tatort eines Ehestreits in Riedlingen.Foto: dpa

Ein Mann bedroht und verletzt seine Ehefrau – am Ende kommen beide in ein Krankenhaus. Ein Streit in Riedlingen ist in der Nacht eskaliert.

Riedlingen - In einem Wohnhaus in Pflummern, einem Ortsteil von Riedlingen, ist in den frühen Morgenstunden der Streit eines Paares eskaliert.

Nach ersten Erkenntnissen ging der Ehemann schon am Freitag in den frühen Abendstunden zu seiner inzwischen getrennt lebenden Frau. Beide wollten sich aussprechen. Wie die Polizei weiter mitteilt, legten sie sich nach dem Gespräch in getrennte Zimmer schlafen.

Der Ehemann bedroht seine Frau mit einer Pistole

Gegen 2.45 Uhr kam es zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen dem 67-Jährigen und der 50-Jährigen. Der Streit eskalierte derart, dass der Mann die Frau zunächst mit einer Pistole bedrohte und anschließend mit einem Küchenmesser schwer verletzte. Trotz ihrer Verletzungen konnte die Frau sich zu einem Nachbarn retten, der die Polizei alarmierte. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Da der Täter eine Schusswaffe bei sich hatte, riefen die Polizeibeamten ein Spezialeinsatzkommando herbei. Die Einsatzkräfte fanden den Mann mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung auf einem Bett liegend, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe der Tat.