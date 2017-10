Richtfest in Ditzingen Theodor-Heuglin-Schüler haben ein Dach überm Kopf

Von Franziska Kleiner 26. Oktober 2017 - 18:24 Uhr

An der Theodor-Heuglin-Schule wird saniert – und auch neu gebaut. Foto: factum/Bach

Die ehemalige Grund- und Hauptschule wird auch baulich zu einer Gemeinschaftsschule: In Hirschlanden ist am Donnerstag Richtfest gefeiert worden.

Ditzingen - Es ist die größte Baustelle, die es seit Langem in der Ditzinger Schullandschaft gibt: Am Donnerstag ist bei der Theodor-Heuglin-Schule (THS) Richtfest gefeiert worden. Allein der Neubau schlägt mit 13,5 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt wird die räumliche Umgestaltung der einstigen Grund- und Hauptschule zu einer Gemeinschaftsschule rund 21,5 Millionen Euro kosten.

Am Schluss steht der gereimte Richtspruch

In Anwesenheit von Verwaltung, Planern und zahlreichen Bürgern hieß es am Ende des offiziellen Teils des Festes im Richtspruch: „Stolz und froh ist jeder heute, der tüchtig mit an diesem Werk gebaut, es waren wackere Handwerksleute fest mit ihrer Arbeit vertraut.“ Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat beschlossen, die Schule zu einer dreizügigen Grundschule und zweieinhalbzügigen Gemeinschaftsschule umzugestalten. Vor sechs Monaten ist dann mit dem Bau begonnen worden.

Mit der Entwicklung hin zur Gemeinschaftsschule hat der Gemeinderat auf die Einführung des neuen Schultyps unter der damaligen grün-roten Landesregierung reagiert. Zu diesem Zeitpunkt stand allerdings schon lange eine notwendige Sanierung im Raum. Mit der Einführung der Gemeinschaftsschule plante die Stadt aber um: Sie wollte auch diesen neuen Schultyp im Ort anbieten können.

Ein Freibereich ist geplant

Das Zentrum des Campus’ soll ein großer Freibereich bilden. Der multifunktional zu nutzende Platz soll nicht nur als Pausenfläche dienen, sondern einen gemeinsamen Vorbereich für alle Gebäude auf dem Areal bilden. Einen solchen gab es auf dem Gelände bisher nicht.

Wenn der Neubau fertiggestellt ist, sollen im Anschluss für rund 4,3 Millionen Euro das Bestandsgebäude sowie für 1,7 Millionen Euro die Schulturnhalle modernisiert werden. Das hatte der Gemeinderat so beschlossen. Im Sommer 2019 soll – läuft alles nach Plan – die Baustelle dann geräumt sein.