Rheinmünster Familienstreit eskaliert - Sohn tot, Mutter schwer verletzt

Von red/dpa/AFP 10. September 2017 - 10:07 Uhr

Die Polizei hat einen 59-Jährigen festgenommen, der unter Verdacht steht seinen Sohn getötet zu haben. Foto: dpa

Ein Familienvater steht im Verdacht, seinen 36-jährigen Sohn getötet und seine Frau schwer verletzt zu haben. Der 59-Jährige wurde am Samstagabend festgenommen.

Rheinmünster - Nach dem mutmaßlichen Mord an seinem Sohn in Rheinmünster (Kreis Rastatt) soll ein 59-jähriger Familienvater einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Polizeisprecher sagte am Sonntag, zur genauen Anklage könne er keine Angaben machen.

Vor der Tat am Samstagnachmittag hatte es einen Streit im Haus der Familie gegeben. Daraufhin soll der 59-Jährige seinen 36-jährigen Sohn getötet und seine 61 Jahre alte Ehefrau schwer verletzt haben. Der Täter flüchtete. Er konnte aber im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung in der Nähe seines Anwesens im Landkreis Rastatt vorläufig festgenommen werden.

Die 61-jährige Ehefrau erlitt den Angaben schwere Verletzungen, sie schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Details der Tat lagen zunächst nicht vor.