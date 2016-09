Rheinland-Pfalz Flugzeug wirft Fäkalien auf Grundstück ab

Von red/dpa 06. September 2016 - 10:34 Uhr

Ein Mann entdeckte in seinem Garten einen Fäkalienhaufen, der offenbar aus einem Flugzeug stammt.Foto: dpa

Ein Flugzeug hat beim Anflug auf den Kölner Flughafen offenbar eine große Menge Fäkalien abgeworfen, die im Garten eines Anwohners in Peterslahr landeten.

Peterslahr/Straßenhaus - Eine nicht gerade appetitliche Entdeckung hat ein Anwohner auf seinem rheinland-pfälzischen Grundstück gemacht: In Peterslahr fand er am Montag „einen ungewöhnlich großen Fäkalienhaufen“, wie die Polizei in Straßenhaus am Dienstag mitteilte.

Polizeibeamte untersuchten den Haufen und kamen zu dem Schluss, dass er aus einem Flugzeug stammen müsse. Dafür spreche das „höhentypische Spritzmuster“ und die Tatsache, dass das Haus in der Einflugschneise des Kölner Flughafens steht.