Rhein-Neckar-Kreis Frau ermordet Ehemann

Von red/dpa 06. Februar 2017 - 10:28 Uhr

Laut Obduktionsbericht hat die 50 Jahre alte Ehefrau ihren Mann erstochen. Der Grund: ein „eheliches Zerwürfnis“. (Symbolbild=Foto: dpa

Nach einem grausigen Fund in einer Wohnung in Ketsch, ist die Ehefrau des Toten festgenommen worden. Die Frau hat bereits die Tat gestanden und auch ihr Motiv mitgeteilt.

Ketsch - Nach dem Fund eines Toten in einer Wohnung in Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) hat dessen Ehefrau gestanden, den 43-Jährigen getötet zu haben. Wie die Staatsanwaltschaft Mannheim am Montag auf Anfrage mitteilte, hatte die Obduktion ergeben, dass der Mann erstochen worden war. Er war am Samstag tot gefunden worden. Die 50 Jahre alte Ehefrau gab als Motiv demnach ein „eheliches Zerwürfnis“ an. Sie war bereits wegen dringenden Tatverdachts in der gemeinsamen Wohnung festgenommen worden und sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft.

„Momentan gehen wir davon aus, dass die Frau schuldfähig ist. Das muss allerdings noch einmal durch einen Sachverständigen bestätigt werden“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, weil sie den 43-Jährigen seit einigen Tagen nicht mehr gesehen hatten.