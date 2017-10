Rhein-Neckar-Kreis Ford Mustang überschlägt sich auf der A6

Von red 01. Oktober 2017 - 09:29 Uhr

Auf der A6 bei Walldorf hat ein 44-Jähriger wohl die Kontrolle über sein PS-starkes Gefährt verloren. Der Mann krachte mit seinem Ford Mustang gegen einen Brückenpfeiler und überschlug sich.





6 Bilder ansehen

Walldorf - Bei einem Unfall am Samstagabend auf der A6 Richtung Mannheim auf der Höhe des Autobahnkreuzes Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein 44-Jähriger die Kontrolle über seinen Ford Mustang verloren und ist gegen einen Brückenpfeiler geprallt. Das PS-starke Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei berichtet, kam der Autofahrer gegen 21.25 Uhr auf der A5 aus Richtung Karlsruhe und wehselte am Autobahnkreuz auf die A6 in Richtung Mannheim. Auf der Parallelfahrbahn der A6 verlor er die Kontrolle über seinen Ford Mustang, fuhr gegen einen Brückenpfeiler und überschlug sich. Der Mustang landete auf dem Dach.

Ersthelfer befreiten den Fahrer aus seinem Wagen. Er wurde leicht verletzt in eine Klinik eingeliefert. An dem Mustang entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro.

Während den Bergungsmaßnahmen war der rechte Fahrstreifen der Parallelfahrbahn bis zirka 22.40 Uhr gesperrt, die Verkehrsbehinderungen hielten sich allerdings in Grenzen.