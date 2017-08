Rhein-Neckar-Kreis 58-Jährige nach Fahrt in Gegenverkehr schwer verletzt

Von red/lsw 21. August 2017 - 17:40 Uhr

Eine Frau kam mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem LKW zusammen. Foto: dpa

Eine 58-Jährige hat sich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Sie kam zuerst auf die Gegenfahrbahn und stieß dann mit einem LKW zusammen.

Weinheim - Eine 58 Jahre alte Frau ist mit ihrem Auto am Montag im Rhein-Neckar-Kreis auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen schwer verletzt. Warum sie nach links in den Gegenverkehr abdriftete, sei bislang unklar, teilte die Polizei in Mannheim mit. Ein Rettungshubschrauber musste die Frau in ein Krankenhaus fliegen. Durch den Aufprall riss der Dieseltank des Lasters und verschüttete auf der Fahrbahn den Kraftstoff.

Die Fahrbahn war wegen der Unfallaufnahme und der Reinigung durch eine Spezialfirma bis in den Nachmittag voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro.