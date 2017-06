Rewe-Markt in Fellbach Sushi-Theke und Salatbar

Von Sascha Schmierer 08. Juni 2017 - 10:18 Uhr

Wehende Fahnen locken zur Wiedereröffnung in der Stuttgarter Straße.Foto: Patricia Sigerist

Noch vor Eröffnung des Wüst-Areals macht die Kaufmannsfamilie Aupperle den Markt in der Stuttgarter Straße fit. Mit geladene Gäste ist am Mittwochabend der runderneuerte Rewe-Markt in der Stuttgarter Straße eingeweiht worden.

Fellbach - Eine reichhaltig bestückte Käse-theke, frischer Fisch und Meeresfrüchte und eine Weinauswahl, die mit mehr als 1000 verschiedenen Sorten kaum Konkurrenz zu fürchten braucht: Mit einer Besichtigung für Mitarbeiter und geladene Gäste ist am Mittwochabend der runderneuerte Rewe-Markt in der Stuttgarter Straße eingeweiht worden. In einer siebenwöchigen Umbauphase hat das Stammgeschäft der Kaufmannsfamilie Aupperle nicht nur eine Schönheitskur erhalten. Der Vollsortimenter im Centrum 30 wurde auch um etwa 250 Quadratmeter vergrößert – und soll mit seiner neuen Struktur auch den veränderten Kundenwünschen gewachsen sein.

Sushi-Theke im Rewe-Markt. Foto: Patricia Sigerist

Künftig soll es Show-Cooking und Produktevents geben

Ein unter dem Titel „Kulinarium“ geführter Seminarbereich im Obergeschoss, ist nicht bis zur Eröffnung fertig geworden. Auf der 144 Quadratmeter großen Fläche soll es künftig Show-Cooking und Produktevents geben, regionale Rewe-Partner können die Fläche ebenso nutzen wie örtliche Weingüter.

In den Umbau des Markts hat allein die Unternehmerfamilie eine sechsstellige Summe gesteckt. Die Verdopplung der Parkfläche auf 100 Tiefgaragen-Stellplätze ging ebenso ins Geld. 70 Mitarbeiter werden im runderneuerten Einkaufsmarkt beschäftigt sein, das sind zehn mehr als bisher. Auch deshalb nutzte Seniorchef Fritz Aupperle die Polit-Prominenz bei der Einweihung für eine Kampfansage an den Online-Handel: „Wir werden allem trotzen und auch wegen Amazon Fresh nicht in die Knie gehen. Denn unser Call-Center sitzt nicht in Bombay, wir haben noch engagierte Mitarbeiter vor Ort, mit denen man schwätzen kann“, sagte er. Gleichwohl forderte Aupperle eine gerechte Besteuerung auch der Internet-Konkurrenz und eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln: „Der Kunde muss erkennen können, ob sein Apfelsaft aus dem Remstal ist oder aus China.“