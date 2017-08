WhatsApp Jetzt lassen sich gesendete Nachrichten löschen

Von bb 18. August 2017 - 14:29 Uhr

WhatsApp bietet eine überarbeitet Löschfunktion in der Beta-Version an – allerdings nicht für alle Betriebssysteme. (Symbolfoto) Foto: dpa

Von vielen Nutzern heiß ersehnt, kommt nun endlich die Löschfunktion bei WhatsApp, die ihren Namen auch verdient hat. In einer kostenlosen Beta-Version stellt WhatsApp das Update zur Verfügung. Allerdings nicht für alle.

Stuttgart - Schnell noch eine WhatsApp-Nachricht an die Freundin, den Arbeitskollegen und die Elternbeiratsgruppe schreiben – peinlich, wenn man dann mit den Adressaten durcheinander kommt und sich die Elternvertreter oder die Arbeitskollegen über die Sympathiebekundung mit Herzchen amüsieren.

Mehr zum Thema

Wer auf dem Messangerdienst kommuniziert, musste bisher damit leben, Nachrichten, die einmal verschickt waren, nicht mehr beim Gesprächspartner löschen zu können – zumindest nicht, wenn der Fauxpas mehr als ein paar Minuten zurücklag. Löschen konnte man bisher nur die Nachrichten auf dem eigenen Smartphone.

Das soll sich nun endlich ändern, berichtet chip.de und bezieht sich auf einen bericht des US-Portals „WAB Info“. WhatsApp führe in einer Beta-Version nun eine tatsächliche Löschfunktion ein, mit der Nachrichten komplett – also auch auf dem Endgerät des Adressaten – gelöscht werden können. Die „Delete for everyone“-Funktion („Für alle löschen“-Funktion) wird zunächst nur für Android-Geräte eingeführt.

Die Löschfunktion funktioniert dann auf gleiche Weise wie bisher. Den Finger länger auf einer Nachricht lassen, bis sich ein Fenster öffnet. Neben anderen Optionen wird hier das Löschen der Nachricht angeboten, künftig unterteilt in „Für mich löschen“ und „Für alle löschen“.

Die Löschfunktion ist wohl eine der heiß ersehntesten Updates bei WhatsApp. Andere Messanger-Dienste haben sie schon lange im Programm. Etwa der kostenlose Instant-Messenger Telegram, der bereits im Jahr 2014 mit einem Update für Android und iOS das Löschen von gesendeten und empfangenen Nachrichten möglich gemacht hat.