Reutlingen Tödliche Messerattacke auf Hochzeit

Von red/dpa 09. Juli 2017 - 17:10 Uhr

Der tödlichen Auseinandersetzung ging ein jahrelanger Streit voraus. Foto: dpa

Auf einer Hochzeit in Riederich ist es zu einem tödlichen Messerangriff gekommen. Der Attacke ging ein jahrelanger Streit voraus.

Riederich - Bei einem Messerangriff auf einer Hochzeit in Riederich (Kreis Reutlingen) ist ein 30-Jähriger tödlich verletzt worden. Der 35-jährige Tatverdächtige, der zunächst geflüchtet war, wurde festgenommen und sitzt in U-Haft. Das Motiv der Tat am Samstag liegt laut Polizei wohl in jahrelangen Streitigkeiten zwischen den aus Mazedonien stammenden Familien der beiden Beteiligten.

Opfer starb im Krankenhaus

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und die Kriminalpolizei Esslingen ermitteln gegen den 35-Jähriger wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die beiden Männer waren den Angaben zufolge zunächst in einen Streit geraten, wobei der Tatverdächtige plötzlich ein Messer gezückt, zugestochen und den 30-Jährigen lebensgefährlich am Bauch verletzt haben soll. Das Opfer wurde noch vor Ort von den alarmierten Rettungskräften reanimiert. Der Mann verstarb jedoch am Sonntagmittag im Krankenhaus.