Reutlingen Bewaffneter Mann löst Polizeieinsatz aus

Von red 23. Juli 2017 - 16:22 Uhr

Ein bewaffneter Mann sorgte für einen Polizeieinsatz in Reutlingen. Foto: dpa

Ein betrunkener Mann hat in Reutlingen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 30-Jährige war mit einem Schreckschussrevolver und einer Softair-Waffe unterwegs. Zu einer Bedrohungslage kam es aber nicht.

Reutlingen - Ein stark betrunkener und bewaffneter Mann hat in Reutlingen die Polizei auf den Plan gerufen. Der polizeibekannte 30-Jährige habe sich am Sonntag mit einem Schreckschussrevolver und einer Softair-Waffe in der Nähe einer Bushaltestelle in der Metzgerstraße aufgehalten, teilte die Polizei mit.

Nachdem die Beamten einen Hinweis bekamen, waren sie mit mehreren Streifenwagen zum Einsatzort ausgerückt. „Eine Bedrohungslage gegenüber anderen Personen lag nicht vor“, sagte ein Sprecher der Reutlinger Polizei auf Anfrage. Es werde nun geprüft, ob ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorliegt.