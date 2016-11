Reutlingen Betrunkener 36-Jähriger will im Streit Bekannte anzünden

Von red/dpa 23. November 2016 - 20:58 Uhr

Ein Mann hat in Reutlingen versucht, eine Frau anzuzünden.Foto: dpa

Ein Betrunkener hat in Reutlingen versucht, eine Bekannte anzuzünden. Er bespritzte sie mit Grillanzünder.

Reutlingen - Im Streit hat ein betrunkener 36-Jähriger in Reutlingen versucht, eine Bekannte anzuzünden.

Er bespritzte die 30-Jährige am Dienstagabend auf einem Supermarkt-Parkplatz mit flüssigem Grillanzünder und schnippte dann ein brennendes Streichholz auf die Kleidung der Frau, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Es geriet aber nur ein Ärmel in Brand, so dass die Frau die Flammen schnell löschen konnte und unverletzt blieb.

Haftbefehl erlassen

Täter und Opfer hatten zuvor zusammen mit anderen vor dem Supermarkt Alkohol getrunken. Als es zum Streit kam, drohte der 36-Jährige der Frau zunächst und ging dann laut Polizei in den Supermarkt, wo er den Grillanzünder und die Streichhölzer besorgte.

Er flüchtete zunächst, wurde aber am Mittwochmorgen gefasst. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.