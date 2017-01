Retter aus Gerlingen Opfer von Berlin noch nicht gefunden

Von Christine Bilger 09. Januar 2017 - 15:06 Uhr

Die Polizei sucht in Berlin die Männer, die den Gerlinger Nachwuchsregisseur angegriffen haben.Foto: privat

Die Berliner Polizei hat noch keine Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das Opfer eines Überfalls, den der 17-jährige Gerlinger Schüler Franz Böhm kurz vor Weihnachten vereiteln konnte.

Stuttgart - Die Berliner Polizei hat noch keine Hinweise auf die Tatverdächtigen oder das Opfer eines Überfalls, den der 17-jährige Gerlinger Schüler Franz Böhm kurz vor Weihnachten vereiteln konnte. „Wir ermitteln noch, aber bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen wir im Park weder die überfallene Frau noch die Tatverdächtigen an“, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei. Der Angriff auf den Schüler und seine Aussage über den von ihm beobachteten Überfall seien aktenkundig.

Franz Böhm, der in Gerlingen lebt und ein Stuttgarter Gymnasium besucht, kam in der Nacht zum 23. Dezember in Kreuzberg an einem Park vorbei und hörte Schreie. Der Jugendliche schilderte, dass er daraufhin eingeschritten sei und der Frau, die von drei Männern bedrängt worden war, zur Flucht verholfen habe. Die Männer griffen ihn daraufhin an und stachen mit Messern auf ihn ein. Böhm konnte sich dennoch wehren und fliehen. Die Berliner Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die noch nicht bekannten Angreifer.