Retro trifft Barock Edle Karossen im barocken Schlosshof

Von ena 16. Juni 2017 - 16:18 Uhr

Zu jedem Wagen gehört der zeitgemäße Kleidungsstil der Insassen. Foto: FACTUM-WEISE

Residenzschloss und Oldtimer treffen bei der Veranstaltung Retro Classics meets Barock zusammen. Die besondere Mischung soll bis zu 20 000 Besucher anziehen.

Ludwigsburg - Die Höfe des Ludwigsburger Residenzschlosses verwandeln sich an diesem Wochenende wieder in einen edlen Stellplatz. Für die Veranstaltung Retro Classics meets Barock fahren Oldtimer-Enthusiasten ihre automobilen Schönheiten vor, wo sie von kritischen Juroren bewertet und faszinierten Zuschauern bewundert werden. Bis zu 20 000 Besucher erwartet der Veranstalter, die Retro Messen aus Stuttgart. Die Fahrzeuge treffen am Samstag zwischen 9 und 12 Uhr ein, am Sonntag ab 17 Uhr werden sie wieder hinaus gelenkt. Dazwischen gibt es Musik, Lichtshows und Preisverleihungen. Als Höhepunkt gilt die Vergabe des Großen Preises von Deutschland Automobile Tradition. Der Eintritt ist frei.