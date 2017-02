„Retro Classics“ in Stuttgart Reizende Damen in schönen Autos

Von red/noa 08. Februar 2017 - 15:35 Uhr

Die Retro Classics öffnet Anfang März wieder ihre Pforten. Unser Fotograf durfte sich aber jetzt schonmal auf Europas größter Oldtimer-Messe umschauen. Unsere Bildergalerie gibt einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.





17 Bilder ansehen

Stuttgart - In gut einem Monat kommen Liebhaber von historischen Fahrzeugen wieder voll auf ihre Kosten: Vom 2. bis zum 5. März findet die „Retro Classics“ auf dem Messegelände in Stuttgart statt. Für die Fotografen haben die Veranstalter der Oldtimermesse aber jetzt schonmal ihre Pforten geöffnet. In unserer Bildergalerie geben wir einen kleinen Vorgeschmack darauf, was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Mehr zum Thema

Die „Retro Classics“ ist laut Veranstalter mit 125.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die größte Oldtimerschau Europas. Rund 1500 Aussteller präsentieren alljährlich die Welt automobiler Klassiker, die durch mehrere Sonderschauen ergänzt wird.