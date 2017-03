Retro Classics in Stuttgart Rallye-Legende Walter Röhrl gibt sich die Ehre

Von red 04. März 2017 - 16:56 Uhr

Europas größte Oldtimermesse, die Retro Classics, lockt zahlreiche Besucher zur Stuttgarter Messe. Darunter auch der zweifache Ralley-Weltmeister Walter Röhrl, der den Fans bereitwillig Autogramme gab.





Stuttgart - Die eigentlichen Stars der Retro Classics in der Stuttgarter Messe sind natürlich die Oldtimer, die seit Donnerstag wieder von tausenden Besuchern bestaunt werden. Doch auch die Rallye-Legende Walter Röhrl lockte die Massen an: Zu seiner Autogrammstunde am Samstagnachmittag kamen zahlreiche Fans und standen geduldig in der langen Schlange, um ein Autogramm zu ergattern. Auch der Formel-1-Fotograf Werner Eisele war anwesend und präsentierte seinen Bildband.

Bei der größten Oldtimermesse mit rund 3500 Autos und Motorräder, und mehr als 1500 Ausstellern auf 125.000 Quadratmetern können die Besucher noch bis Sonntag seltene und ausgefallene Modelle bewundern.