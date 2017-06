Retro Classics in Ludwigsburg Edle Autos locken ins Schloss

Da haben sich zwei gefunden: die klassischen Autos und das barocke Residenzschloss in Ludwigsburg. An diesem Wochenende lockt diese Kombination wieder tausende Zuschauer an. Der Höhepunkt folgt am Sonntag.





Motoren knottern, Sonnenstrahlen spiegeln sich in blankpoliertem Lack, leichter Jazz weht: Es ist wieder „Retro Classics meets Barock“ in Ludwigsburg. Seit Samstagmittag strömen tausende Oldtimerfreunde in den Innenhof des Residenzschlosses. Erster Höhepunkt: das Eintreffen der Teilnehmer der Sternfahrt, in diesem Jahr organisieren diese die Retro Messen gemeinsam mit den Fahrzeugexperten der Gesellschaft für Technische Überwachung. 71 alte, ältere und richtig richtig klassische Autos treffen von nah und fern den Nachmittag über ein. Auch das Wetter spielt bisher mit, Licht, Wärme, allerdings auch ein paar Wolken. „Morgen darf die Sonne richtig knallen“, wünscht sich Verkäufer Manfred Mehl, der original Panama-Hüte an den modebewussten Autoliebhaber bringt. Damit noch mehr Leute kommen, klar. „Aber auch, weil dann noch viel mehr Besucher einen Hut brauchen.“ Siegerehrung für die schönsten und originalgetreusten Oldimer ist am Sonntag ab 14 Uhr.

