Restaurant-Tests in Stuttgart und Region Das ist neu in der Gastro-Szene

Von red/loj 15. Februar 2017 - 14:21 Uhr

Jede Woche sind unsere Gastro-Experten und Tester in Stuttgart und der Region unterwegs. Was sie speisen, bewerten sie in unseren Restaurant-Tests. Eine Übersicht.





41 Bilder ansehen

Stuttgart - Seit vielen Jahren sind die Restaurant-Tests der Stuttgarter Nachrichten ein fester Bestandteil der Gastro-Szene in Stuttgart und der Region. Woche für Woche sind unsere Experten unterwegs, probieren Fleisch, das auf Niedrigtemperatur gegart worden ist, kosten frisches Sushi und prüfen die Konsistenz handgeschabter Spätzle. Dies alles, um unseren Lesern eine Momentaufnahme der Küche eines bestimmten Restaurants zu geben.

Mehr zum Thema

Doch nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Wer weiß schon, ob und wann ein bestimmtes Restaurant getestet worden ist, wenn Wochen oder Monate vergangen sind. Wer Inspiration für ein gelungenes Abendessen sucht, dem sei diese Bildergalerie ans Herz gelegt. Sie versammelt mehrere Dutzend Restaurant-Tests aus Stuttgart und der Region.

Dabei ist zu beachten: Ein Restaurant-Test gibt Aufschluss über die Tagesform der Küche. Ein Koch kann wechseln, das Konzept auch. Schlimmstensfalls gibt es ein bestimmtes Restaurant nicht mehr. Die Tests berücksichtigen auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das günstige Lokal um die Ecke wird nach anderen Kriterien bewertet als ein Sternerestaurant.

Über Kritik und Anregungen sowie Hinweise auf Restaurants, deren Schließung wir noch nicht mitbekommen haben oder deren Küche sich aus Sicht unserer Leser positiv wie negativ verändert hat, freut sich die Redaktion per E-Mail an diese Adresse: teams-digital-unit@mhsdigital.de.