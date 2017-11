Restaurant-Test: Lange am Markt in Ludwigsburg Quietschgrüner Mayoschaum zum Wimmelbild

Von Anja Wasserbäch 21. November 2017 - 18:36 Uhr

Andrea Lange und Florian Fleischmann in ihrem neuen Restaurant Foto: factum/Weise

Im neuen Restaurant am Ludwigsburger Marktplatz kann man wirklich toll essen. Und staunen über die liebevolle Einrichtung. Für alle Bereiche gab’s deshalb Höchstnoten.

Ludwigsburg - Schockverliebt! Das ist man in das Restaurant Lange am Markt in Ludwigsburg auf den ersten Blick. Da gibt es so vieles zu entdecken, nicht nur an der einen bunten Wand, einer Collage der Wiener Künstlerin Gina Müller. Es ist ein topmodernes Wimmelbild, auf dem das Schloss Monrepos, Sektgläser, eine schaukelnde Frau und vielleicht auch das Meer abgebildet sind. Die Wahrheit liegt wie so oft in den Augen des Betrachters. Mitten drin auf dem Tresen leuchtet die formschöne, weiße Elektra-Kaffeemaschine, es gibt güldene Lampen mit Reminiszenz an die 50er Jahre, in der gläsernen Auslage feine Kuchen, in der offenen Küche wird Salat angerichtet. Es ist Sonntagmittag, Freundinnen treffen sich auf einen Kaffee, Familien gehen essen. Man merkt sofort: Das Lange ist für alle da, der Service sehr aufmerksam und freundlich.

Und hier ist jemand mit Blick für Details am Werk. Davon zeugen auch die Wasserflaschen mit putzigen Fischlein darauf. Einer davon schwimmt in die andere Richtung. Und ja: Auch Chefin Andrea Lange, die mit einer Kochschule am Ludwigsburger Marktplatz angefangen und im Juli das Restaurant eröffnet hat, richtet sich keinesfalls nach dem Strom. Trends sucht man hier in dem Restaurant, das sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Florian Fleischmann betreibt, vergeblich – weder im Interieur noch auf der Karte.

Man will bei Andrea Lange sofort einen Kochkurs belegen

Das übersichtliche Speisenangebot wird durch ein paar Tagesgerichte an der Tafel ergänzt. Wir wählen die orientalische Linsensuppe, die sehr gut abgeschmeckt ist. Der Herbstsalat mit karamelisierten Feigen, Walnüssen und Perlhuhn (13 Euro) ist perfekt. Das Tatar (kleine Portion für 16 Euro) könnte etwas würziger sein, serviert wird es mit Kartoffeln und quietschgrünem Mayoschaum auf einem Holzbrett. Alles ist nicht nur sehr schön anzuschauen, es schmeckt auch ganz wunderbar, was Küchenchef Thomas Anetzberger (zuvor unter anderem im Dobler’s in Mannheim) zubereitet. Etwa der Zander (21 Euro), der mit feinem Kraut, Kartoffelstampf, knackigen Romanescoröschen und Rübchen serviert wird. Die Hausweine kommen aus der Region, zum Beispiel vom Weingut Graf Adelmann, der Gin von Martin Albrecht aus Flein. Aber auch österreichische Tropfen sind im Repertoire.

Zum Dessert darf’s ein üppiges Schoko-Karamell-Mousse-Törtchen sein – ein kleines Kunstwerk. Das ist so gut, dass man bei Andrea Lange und ihrem Team sofort einen Kochkurs belegen will. Ja, wir sind schockverliebt. Und würden gerne öfters von Stuttgart zum Essen kommen. Einziges, wirklich großes Manko aber ist, dass man nicht telefonisch reservieren kann. Mit der Begründung, dass man sich ausschließlich um die Gäste vor Ort kümmern wolle. Viele Gäste kommen persönlich vorbei und reservieren dann.