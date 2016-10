Republikaner Schwarzenegger Arnie will nicht für Trump stimmen

Von red/dpa 08. Oktober 2016 - 22:09 Uhr

Der Republikaner Arnold Schwarzenegger hat angekündigt, nicht für Donald Trump zu stimmen.Foto: dpa

Auch Kaliforniens ehemaliger Gouvernator und Schauspieler Arnold Schwarzenegger wendet sich von Donald Trump ab. Der gebürtige Österreicher will bei den Präsidentschaftswahlen nicht für Trump stimmen.

Washington - Kaliforniens ehemaliger Gouverneur und Schauspieler Arnold Schwarzenegger will bei der US-Präsidentschaftswahl am 8. November nicht für Donald Trump stimmen. Es sei das erste Mal, dass er einen republikanischen Spitzenkandidaten nicht unterstütze, seit er 1982 US-Staatsbürger geworden sei, schrieb Schwarzenegger am Samstag auf Twitter. Wie er am 8. November wählen werde, darüber habe er noch nicht entschieden.

Mehr zum Thema

Seit seiner Übersiedelung in die USA 1968 sei er ein stolzer Republikaner gewesen, betonte Schwarzenegger in der Erklärung. „Aber so stolz ich auch bin, mich als Republikaner bezeichnen zu können, gibt es ein Etikett, dass ich stärker als alles andere hochhalte: Amerikaner zu sein.“ Es sei sein Anliegen, seine Parteifreunde daran zu erinnern, „dass es nicht nur akzeptabel ist, dein Land über deine Partei zu stellen - es ist deine Pflicht“.