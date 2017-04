Frühlingsfest in Stuttgart Tanzen und Feiern in Zeiten des Terrors

Von Uwe Bogen 15. April 2017 - 15:17 Uhr

Mit nur drei Schlägen hat Bürgermeister Michael Föll am Samstag das erste Fass auf dem 79. Frühlingsfest angestochen. Nicht nur sein Rekord ließ ihn strahlen. Kurz vor Eröffnung hatte ihm eine Wahrsagerin auf dem Festgelände prophezeit, dass man am 7. Mai auf dem Wasen den Aufstieg des VfB feiern werde.





Stuttgart - Draußen am Wasen-Zugang stehen zwei Polizisten mit umgehängtem Maschinengewehr. Gelbe Poller aus Beton sind als Anti-Terror-Sperren aufgebaut, um Lastwagen aufzuhalten. Drinnen im Grandl-Zelt ist die Stimmung bestens. Von Angst vor Anschlägen ist nichts zu spüren. Alles, was zwei Beine hat, scheint auf den Bierbänken zu stehen - und das schon zur Mittagszeit.

Das wogende Meer aus Dirndl und Lederhosen besteht aus jungen Menschen. Ganz vorne im abgesperrten Teil, wo die Gäste sitzen bleiben, ist der Altersschnitt wesentlich höher. Die vorderen Plätze sind für die „Großkopfete“ der offiziellen Festeröffnung reserviert. Abgeordnete des Bundes- und Landtags, Stadträte, Festwirte, Brauereichefs sind zahlreich erschienen (gesehen: MdB Karin Maag, MdB Stefan Kaufmann, Citymanagarin Bettina Fuchs, Hofbräu-Chef Martin Alber, Festwirt Michael Wilhelmer, DJ-Legende Uwe Sontheimer, Wirtin Conny Weitmann, Stadträtin Laura Halding-Hoppenheit, City-Golf-Betreiber Alfred Wuttke u.v.a.). In ihrer Einladung war der Name des Wirts Hans-Peter Grandl falsch geschrieben – „Grandel“, also mit einem zusätzlichen E, war darin zu lesen. Das mache ihm gar nichts, meinte dieser, und ist nun um ein weiteres E reicher. Denn Wulf Wager, dem eine äußerst sympathische und kurzweilige Moderation gelang, brachte ihm einen großen Buchstaben mit, ein mobiles E zum Aufstellen im Büro oder sonstwo, wo E-Mangel herrscht.

„Herr Föll, wir hätten da eine Wanne“

Wager griff ein weiteres Thema auf, das vor dem Start des Frühlingsfestes für Aufsehen gesorgt hatte. Nacktmodel Micaela Schäfer hatte bei einem „alternativen Fassanstich“ öffentlich mit wenig Bekleidung in einer Bierwanne baden wollen. Nach den hitzigen Debatten darüber hat Wasenwirt Armin Weeber jedoch einen Tag davor ihren Auftritt ganz abgesagt. „Wir haben für Sie eine Wanne da“, scherzte Wager, als Bürgermeister Michael Föll die Bühne betrat. Baden freilich wollte dieser nicht. Sein Fassanstich, so ließ er in Anspielung auf die Einladung der Nacktmodels wissen, werde nicht „heiß, feucht und crazy“. Nein, er sei eher dafür bekannt, dass es bei ihm etwas länger dauern könne. Doch der Genuss sei ohnehin am schönsten, wenn er möglichst lang sei.

Hasa graset – nur Häschen nicht

Föll hatte in der Vergangenheit schon mal 23 Schläge gebraucht. Am Samstag aber waren es nur drei Schläge, bis das Bier floss. War also nichts mit langem Genuss? „Manchmal geht es halt schneller, als man denkt“, sagte er danach. Als das „größte und schönste Frühlingsfest in Europa“ hatte er das Wasen-Spektalkel gerühmt. Kontrovers ist bei den Ehrengästen der Wirbel um die Nacktmodels diskutiert worden. Die einen argumentierten, bei einem „Familienfest“ habe ein Fassanstich mit Playmates nichts verloren. Die anderen fragten, ob man in einem Bierzelt mit eifrig trinkenden Gästen von einem „Familienfest“ noch reden könnte. Von „politischer Korrektheit“ sei schon lange nichts mehr zu spüren. Da passe doch zur Schau gestellte Nacktheit „in den Rahmen“, war zu hören.

Im Chor ist beim Grandl dann das Württemberg-Lied angestimmt worden sowie die Volksfest-Hymne „Auf am Wasa graset d’Hasa“.

Auf am Wasa grasat d’ Hasa – nur die „Playboy“-Häschen ned. Beim Verlassen des Festgeländes laufen wir an den Polizisten mit dem Maschinengewehr vorbei. Sie strahlen. Ein friedliches Fest, bei dem schon mittags die Trinkfreude groß ist.