Rennstrecken der Formel 1 Rund um die Welt

Von Lisa Wazulin und Dominik Ignée 22. März 2017 - 16:01 Uhr

Die Formel 1 ist an 20 meist sehr attraktiven Orten der Welt zu Gast. Darauf freuen sich nicht nur die Fans – auch die Piloten und Teams. Wir haben die wichtigsten Strecken und Termine im Überblick.





Stuttgart - Die Formel 1 startet in die Saison 2017. Der Anfang wird im australischen Melbourne gemacht, das Finale findet in Abu Dhabi statt. Dazwischen gastieren die Piloten um den Superstar Lewis Hamilton sieben Mal in Europa.

Nur in Deutschland wird in diesem Jahr nicht gefahren. Der Nürburgring ist pleite, und die Hockenheimring GmbH hat auch zu wenig Mittel, um einzuspringen. Dabei stellt Deutschland in Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg und Pascal Wehrlein drei Piloten – so viele wie keine andere Nation. Und Mercedes fährt auch mit.

