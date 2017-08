Renningen Vorfahrt genommen – 14.000 Euro Schaden

Von red/ps 24. August 2017 - 16:38 Uhr

Eine 69-Jährige übersieht beim Abbiegen in Renningen einen Autofahrer und nimmt ihm die Vorfahrt. Beide Autos stoßen zusammen. Eine Person wird verletzt.





Renningen - Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 13 Uhr in Renningen (Kreis Böblingen) ereignet hat.

Eine 69-Jährige wollte von der Rutesheimer Straße nach links in Richtung Malmsheim abbiegen, wie die Polizei mitteilt. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie hierbei das Auto eines 70-Jährigen, der von Malmsheim geradeaus Richtung Rutesheim fahren wollte, und nahm ihm die Vorfahrt.

Feuerwehr war im Einsatz

Beide Autos stießen zusammen und mussten abgeschleppt werden. Der 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da Betriebsstoffe ausliefen, war die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz und beseitigte die Flüssigkeiten.