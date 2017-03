Renningen im Kreis Böblingen Mann beschimpft und bedroht 50-Jährige

Von red/rmu 30. März 2017 - 17:52 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.Foto: dpa

Ein unbekannter Mann hat zuerst in einem Bus und dann in der S-Bahn in Renningen eine 50-jährige Frau beschimpft und bedroht.

Renningen - Ein unbekannter Mann hat zunächst in einem Linienbus und dann in der S-Bahn in Renningen (Kreis Böblingen) eine Frau beleidigt und bedroht. Am Donnerstag vergangener Woche war der wohl nach Alkohol riechende Mannlaut der Polizei an der Haltestelle „Rathaus“ in Rutesheim in den Bus gestiegen und hatte geschrien, dass sein Geldbeutel gestohlen worden sei. Er ließ sich neben einer 50-jährigen Frau nieder, die bereits im Bus saß, und pöbelte sie an. Daraufhin setzte die Frau sich weiter hinten in den Bus. Der Mann ließ laut Polizei jedoch nicht von ihr ab, brüllte herum und beschimpfte sie auf das Übelste.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Als die Frau am Renninger Bahnhof ausstieg und zur S-Bahn ging, folgte der Mann ihr und drohte, sie zu schlagen. Erst als die 50-Jährige ihr Handy zückte und vorgab zu telefonieren, ließ der Täter von ihr ab und verließ die noch wartende S-Bahn.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07159/8045-0 zu melden. Der Mann wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er soll einen gelben Poncho und einen Hut getragen haben.