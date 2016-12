Renningen Böller geworfen und Hakenkreuze gesprüht

Von red 28. Dezember 2016 - 11:45 Uhr

Erst knallen Böller, dann werden an einem Asylbewerberheim in Renningen ausländerfeindliche Schmierereien entdeckt. Die Polizei bittet um Hinweise.



Renningen - Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch an einer Asylunterkunft in Renningen (Kreis Böblingen) unter anderem ausländerfeindliche Parolen hinterlassen.

Wie die Polizei mitteilt, wollten zwei Sicherheitsmitarbeiter der Unterkunft in der Voithstraße gegen 3 Uhr einen Kontrollgang machen, als die bislang unbekannten Täter einen Feuerwerkskörper in Richtung der Angestellten warfen, der mit einem Knall explodierte. Das Sicherheitspersonal zog sich daraufhin kurz in das Gebäude zurück, während es zu einem weiteren Böllerschlag kam. Als sie wieder herauskamen, entdeckten sie zwei Personen, die über eine angrenzende Wendeplatte in Richtung der Diesel- beziehungsweise der Ulmenstraße flüchteten.

Die alarmierte Polizei stellte bei der anschließenden Fahndung fest, dass die Flüchtlingsunterkunft selbst, Mülltonnen und mehrere Wände in der näheren Umgebung mit Hakenkreuzen und ausländerfeindlichen Parolen in roter Sprühfarbe beschmiert worden waren. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief erfolglos.

Einer der beiden soll mit einem hellen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte bisher nicht beziffert werden. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 07031/13-00 Hinweise entgegen.