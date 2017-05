Remseck-Pattonville 37-Jähriger verfolgt und schlägt Verlobte

Von ps 19. Mai 2017 - 16:08 Uhr

Ein 37-Jähriger schlägt seine Verlobte in auf einem Parkplatz in Remseck-Pattonville und verletzt auch einen Mann, der dazwischen geht.Foto: dpa

Ein Streit zwischen zwei Verlobten in Remseck-Pattonville eskaliert. Ein 37-Jähriger schlägt seine Verlobte, verletzt sie und verfolgt sie auch am nächsten Tag.

Remseck-Pattonville - Am Donnerstagmorgen ist es gegen 8 Uhr in einer Wohnung in Remseck-Pattonville (Kreis Ludwigsburg) zu einem lauten Streit gekommen, bei dem eine 36-Jährige von ihrem 37-jährigen Verlobten geschlagen und dadurch leicht verletzt wurde. Beim Eintreffen der Polizei hatte der 37-Jährige die gemeinsame Wohnung bereits verlassen.

Mehr zum Thema

Nachdem anschließend nach ihm in der Umgebung ergebnislos gefahndet worden war, erhielt die Polizei gegen 12 Uhr einen weiteren Anruf. Der 37-Jährige sei zur gemeinsamen Wohnung zurückgekehrt und würde seine Verlobte erneut attackieren. Daraufhin flüchtete die Frau aus der Wohnung und rannte auf einen nahegelegenen Parkplatz. Während der Streit auf dem Parkplatz weiterging und der 37-Jährige an seiner Verlobten herumzerrte, die auf dem Boden lag, wurde ein 54-jähriger Mann auf die Schreie der Frau aufmerksam und eilte ihr zur Hilfe.

Aggressiver Verlobte bleibt unbelehrbar

Der 37-Jährige ließ nicht von seiner Verlobten ab, weshalb der 54-Jährige ihn in den Schwitzkasten nahm und beiseite zog. Daraufhin wurde er durch den 37-Jährigen geschlagen und leicht verletzt. Anschließend konnten hinzugezogene Polizisten den 37-Jährigen vorläufig festnehmen und zum Polizeirevier bringen, wo er bis etwa 14 Uhr bleiben musste. Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde ihm für mehrere Tage ein Platzverweis für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen.

Bei einem weiteren Vorfall, der sich am Freitag gegen 8.30 Uhr in Ludwigsburg-Grünbühl zugetragen hat, traf die 36-jährige Frau beim Einkaufen auf ihren unbelehrbaren Verlobten und es kam erneut zum Streit. Nachdem sie daraufhin in die Wohnung einer Bekannten geflüchtet und dabei von ihrem Verlobten verfolgt worden war, verschaffte sich dieser nach mehrmaligem Klopfen Zugang zur Wohnung.

Ermittlungen dauern an

Dort kam es schließlich zu einem weiteren Streit, in dessen Verlauf die junge Frau geschlagen und ihr Fahrrad von einem Balkon herunter geschmissen wurde. Polizisten konnten den 37-Jährigen vor Ort nicht mehr antreffen. Die Ermittlungen dauern an.