Remseck am Neckar Zwei Autos stehen in Flammen – hoher Schaden

Von red/dpa/lsw 28. Oktober 2017 - 10:17 Uhr

Im Kreis Ludwigsburg haben zwei Autos gebrannt. Foto: dpa

Zwei Autos haben im Remseck am Neckar aus bislang ungeklärten Gründen in Flammen gestanden. Nach Angaben der Polizei sollen die beiden Autos nun von Kriminaltechnikern untersucht werden.

Remseck am Neckar - Im Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) haben zwei Autos in Flammen gestanden. Die Hintergründe waren vorerst völlig unklar. Zunächst sei in der Nacht zum Samstag nur einer der Wagen in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer griff dann aber auf ein davor parkendes Auto über. Die Feuerwehr löschte das Feuer an beiden Autos.

Mehr zum Thema

Wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte, sollen die beiden Autos nun von Kriminaltechnikern untersucht werden. Ob ein technischer Defekt oder eine Brandstiftung Ursache war, konnte zunächst nicht beantwortet werden. „Wir müssen nun die Ermittlungsergebnisse abwarten“, sagte der Sprecher. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 18 000 Euro.