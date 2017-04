Remseck am Neckar Zusammenstoß mit Lkw auf Landstraße

07. April 2017

Ein Autofahrer hält an, um links abzubiegen. Als ein 51-Jähriger ihn links überholt, knallt er frontal mit einem Lkw zusammen.





Fellbach - Am Freitagnachmittag ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein Autofahrer in Richtung Oeffingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs und hatte zum Linksabbiegen in einen Feldweg angehalten. Ein nachfolgender 51-Jähriger überholte das haltende Fahrzeug noch links und stieß dabei frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 32-Jährigen zusammen.

Der 51-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde nach Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer kam nach bisherigen Erkenntnissen mit leichteren Verletzungen davon. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Feuerwehr Remseck war mit 32 Einsatzkräften und Fahrzeugen am Unfallort im Einsatz. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten war die Fellbacher Straße voll gesperrt, der Verkehr musste umgeleitet werden.