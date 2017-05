Remseck am Neckar Gefahrgutunfall führt zu Verkehrschaos

Von red 02. Mai 2017 - 13:56 Uhr

Am Dienstagmittag ist es in Remseck am Neckar zu einem Gefahrgutunfall gekommen. Ein Lastwagen, der Propangasflaschen geladen hatte, ist umgekippt.





20 Bilder ansehen

Remseck am Neckar - Ein Gefahrgutunfall in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) hält am Dienstag die Feuerwehr und Polizei in Atem: Die Bergungsarbeiten dauern an.

Mehr zum Thema

Der Unfall ereignete sich gegen 12.20 Uhr. Ein Lkw mit Anhänger ist aus bislang unbekannter Ursache an der Kreuzung der Brückenstraße und Fellbacher Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der Anhänger, der mit Gasflaschen beladen war, kippte um. Ersten Informationen zufolge strömte an der Unfallstelle Propangas aus und machte eine weiträumige Absperrung erforderlich. Von einer zunächst angenommenen Explosionsgefahr, die Evakuierungsmaßnahmen in Neckarrems erforderlich gemacht hätten, konnte wieder abgesehen werden.

Dennoch werden die Maßnahmen vorbereitet, um im Verlauf der Bergung für eine Gefahrensituation vorbereitet zu sein. Die Straßensperrungen haben weiterhin bestand. Wir halten Sie auf dem Laufenden.