Remseck am Neckar Brand auf Firmengelände

Von red 04. September 2016 - 13:53 Uhr

Eine Polizeistreife entdeckt in Remseck am Neckar starken Rauch. Auf einem Firmengelände brennt es. Es entsteht hoher Sachschaden.





8 Bilder ansehen

Ludwigsburg - Ein Brand auf einem Firmengelände hat in Remseck am Neckar erheblichen Schaden verursacht.

Mehr zum Thema

Am Samstag gegen 19.15 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung der Polizei Rauch im Bereich des Kehlenwegs in Remseck am Neckar (Landkreis Ludwigsburg). Bei der sofortigen Überprüfung wurde festgestellt, dass auf einem Lagerplatz eines Firmengeländes diverse landwirtschaftliche Gerätschaften und Gegenstände in Flammen standen.

Die Feuerwehr kann ein Übergreifen des Brandes verhindern

Durch das schnelle Eingreifen der hinzugerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr Remseck, gelang es, den Brand bis 19.50 Uhr komplett zu löschen und ein etwaiges Übergreifen auf angrenzende Firmengebäude erfolgreich zu verhindern, teilte die Polizei mit.

Ersten Ermittlungen zur Folge wurden drei landwirtschaftliche Maschinen, diverse Transportgerätschaften, Holzregale, Euro-Paletten und weitere Gegenstände in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird bislang auf etwa 50.000 Euro beziffert. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Rufnummer 07154 1313 0 in Verbindung zu setzen.