Rems-Murr-Kreis Zwei junge Frauen bei Glatteis-Unfall verletzt

Von red 08. Januar 2017 - 17:35 Uhr

Eine 21-Jährige ist mit ihrer gleichaltrigen Beifahrerin am Samstagabend auf schneeglatter Fahrbahn in Leutenbach unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verliert. Beide Frauen werden bei dem Unfall verletzt.





Leutenbach - Eine 21 Jahre alte Peugeot-Fahrerin hat am Samstagabend auf schneeglatter Fahrbahn in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) einen Unfall verursacht, bei dem sie selbst und ihre gleichaltrige Beifahrerin verletzt wurden.

Wie die Polizei meldet, waren die beiden jungen Frauen gegen 22.30 Uhr auf der Landesstraße 1127 vom Kreisverkehr Schrai kommend in Fahrtrichtung Affalterbach unterwegs.

In einer leichten Rechtskurve geriet die Fahrerin mit dem Peugeot auf der schneebedeckten Fahrbahn nach rechts auf das unbefestigte Bankett, lenkte gegen, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dann in den Graben.

Das Fahrzeug wurde an einer Wegüberführung ausgehebelt, überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite auf dem rechten Fahrstreifen liegen. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.