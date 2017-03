Rems-Murr-Kreis Verwirrter Autodieb fährt in den Wald

Von wei 13. März 2017 - 16:46 Uhr

Die Polizei hatte es mit einem ungewöhnlichen Autodiebstahl zu tun.Foto: geschichtenfotograf.de

Am Sonntagabend wird am Schorndorfer Bahnhof ein Wagen gestohlen. Am nächsten Vormittag findet ein Polizeihubschrauber das Auto – an einer sehr ungewöhnlichen Stelle.

Schorndorf - Ein äußerst seltsamer Autodiebstahl hat sich am Sonntagabend in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ereignet: Ein 58-Jähriger hatte am dortigen Bahnhof seine Frau abholen wollen. Er ließ dabei in seinem geparkten VW den Zündschlüssel stecken. Bei seiner Rückkehr war das Auto verschwunden. Zunächst fehlte von dem Wagen jede Spur.

Kurz vor 21 Uhr wurde dem benachbarten Polizeirevier Uhingen eine verwirrte Person in Adelberg (Landkreis Göppingen) gemeldet. Eine Polizeistreife nahm sich des 26 Jahre alten Mannes an. Er gab zu, in Schorndorf ein Auto gestohlen und es im Wald abgestellt zu haben. Anschließend sei er weitergelaufen und habe einen Stausee durchschwommen.

Der VW steht völlig abseits der Wege auf einer Wiese

Nachdem Streifenwagen das Gebiet erfolglos durchkämmt hatten, hatte am Montagvormittag ein Polizeihubschrauber Erfolg: Der VW stand – von Unfällen etwas mitgenommen – auf einer Wiese, abseits der Waldwege. Der 26-Jährige wurde von der Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht