Rems-Murr-Kreis Versuchter Raub auf offener Straße

Von red/dja 13. Februar 2017 - 17:19 Uhr

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu meldenFoto: dpa/Symbolbild

Zwei Männer versuchen Montagmittag einem 20-Jährigem sein Handy zu entreißen. Als das nicht gelingt, schlägt der Täter dem Opfer mehrmals ins Gesicht.

Backnang - Zu einem versuchten Raubdelikt ist es am Montag gegen 11.20 Uhr auf einem Fußweg hinter einem Supermarkt in der Gartenstraße in Backnang (Rems-Murr-Kreis) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 20 Jahre alter Fußgänger zu Fuß unterwegs und bediente sein Smartphone.

Dabei kamen ihm zwei Männer entgegen. Einer der Beiden versuchte dem 20-Jährigen das Smartphone aus der Hand zu reißen. Als ihm dies nicht gelang, wollte er die Geldbörse seines Opfers aus der Gesäßtasche ziehen, was ebenfalls nicht gelang. Als sich eine Zeugin näherte, schlug der Täter dem Mann mehrmals ins Gesicht und flüchtete anschließend mit seinem Komplizen zu Fuß auf der Gartenstraße.

Die beiden Männer sind etwa 20 Jahre alt und haben schwarze Haare. Der Haupttäter trug eine blaue Daunenjacke und hatte einen Dreitagebart. Über den Mittäter liegt keine genauere Beschreibung vor. Die Kriminalpolizeidirektion Waiblingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07151/950-0.