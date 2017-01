Silvester im Rems-Murr-Kreis Künstliches Koma nach Böllerunfall

Von wei 02. Januar 2017 - 11:30 Uhr

Beim Hantieren mit Silvester-Feuerwerk haben sich im Rems-Murr-Kreis ein junger Mann und ein Kind schwer verletzt.Foto: SDMG

Beim Silvesterfeuerwerk im Rems-Murr-Kreis sind zwei Menschen schwer verletzt worden: Ein Mann verliert vielleicht seine Hand, ein Zehnjähriger erlitt schwerste Verbrennungen.

Schorndorf/Waiblingen - Beim Hantieren mit Böllern sind am Neujahrstag ein junger Mann und ein Kind im Rems-Murr-Kreis schwer verletzt worden. Gegen 2 Uhr morgens wollte ein 20-Jähriger in der Fronackerstraße in Waiblingen einen Böller zünden. Dieser ging in seiner Hand los und verletzte ihn so stark, dass die Hand nun möglicherweise amputiert werden muss. Die Polizei prüft, ob der Böller in Deutschland überhaupt zugelassen war. In Schorndorf hat sich ein zehnjähriger Junge am Sonntagmittag schwere Verletzungen zugezogen, als er gegen 14 Uhr zusammen mit einem elfjährigen Freund in der Wiesenstraße mit Feuerwerkskörpern hantierte:

Mehr zum Thema

Weitere Meldungen der Polizei vom Silvester-Wochenende lesen Sie hier!

Ein Böller geriet in die Jacke des Jungen und explodierte dort. Der Zehnjährige erlitt schwerste Verbrennungen an kopf und Rücken und wurde in eine Spezialklinik in Stuttgart gebracht. „Für die Behandlung musste er in ein künstliches Koma versetzt werden“, so ein Polizeisprecher. Der elfjährige Begleiter wurde leicht verletzt. „Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, müssen wir derzeit noch ermitteln“, so der Sprecher.