Rems-Murr-Kreis Tankstelle in Oppenweiler überfallen – Polizei fahndet mit Hochdruck

Von red 14. März 2017 - 09:57 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Tankstellenräuber.Foto: dpa

Am Dienstagmorgen ist in der Hauptstraße in Oppenweiler eine Tankstelle überfallen worden. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter.

Oppenweiler - Die Polizei fahndet derzeit mit starken Kräften nach einen Räuber, der eine Tankstelle in der Hauptstraße in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) überfiel. Der Mann betrat gegen 6.30 Uhr die Tankstelle und forderte unter Vorhalt einer Pistole Bargeld. Ihm wurde von einer Angestellten Geld übergeben, anschließend flüchtete der Unbekannte in Richtung Gartenstraße. Der Mann war mit einer Pistole bewaffnet, etwa 1,70 Meter groß, trug ein schwarzes Sweat-Shirt und eine graue Jogginghose. Zudem führte er eine weiße Tasche oder Tüte mit sich. Bei Antreffen der Person wird gebeten, nicht an diese heranzutreten oder sie anzusprechen, sondern unverzüglich das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnnummer 07151/950290 oder über den Notruf 110 zu verständigen.