Rems-Murr-Kreis Seniorin rast in Schaufenster

Von red 04. Oktober 2016 - 17:31 Uhr

Eine Mercedes-Fahrerin verliert die Kontrolle über ihren Wagen und rast in Schorndorf in das Schaufenster eines Geschäfts. Der Grund des Unfalls ist noch unklar.





5 Bilder ansehen

Schorndorf - Am Dienstagmittag ist eine Mercedes-Fahrerin in Schorndorf in das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts gerast. Die Seniorin hat die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Mehr zum Thema

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 12 Uhr auf der Johann-Philipp-Palm-Strasse in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) entlang. Weil sie die Kontrolle über ihren Automatikwagen verlor, krachte sie mit voller Wucht in das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts. Warum die Frau ihren Mercedes nicht mehr kontrollieren konnte, ist derzeit noch unklar.

Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde sonst niemand. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt, das Schaufenster ist aber komplett zerstört.