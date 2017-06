Rems-Murr-Kreis Motorradfahrer nach Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Von red 12. Juni 2017 - 21:31 Uhr

Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Ein Motorradfahrer ist am Montag auf der Landstraße 1147 bei Schorndorf auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Auto frontal zusammengestoßen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Schorndorf - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto am Montagabend auf der Landstraße 1147 bei Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist der Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, war der Motorradfahrer gegen 17.30 Uhr in Richtung Oberberken unterwegs gewesen und geriet in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal gegen den entgegen kommenden PKW einer 23-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe des Autos geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Klinik geflogen werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 13 000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter in die Ermittlungen eingeschaltet. Die Landesstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.