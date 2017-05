Rems-Murr-Kreis Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Von red/ots 06. Mai 2017 - 22:06 Uhr

Die B14 war wegen eines Rettungshubschraubereinsatzes 45 Minuten voll gesperrt.Foto: dpa

Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer fährt die B 14 in Richtung Winnenden. Der Biker verliert aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und überschlägt sich.

Winnenden - Ein 39 Jahre alter Lenker einer Harley Davidson befuhr die B 14 von Stuttgart in Richtung Winnenden. Bereits im Bereich des Teilers B14 / B 29 fiel er anderen Verkehrsteilnehmern durch ständiges Wechseln der Fahrstreifen auf. Kurz vor der Ausfahrt Waiblingen-Mitte überholte er zwischen dem rechten und dem linken Fahrstreifen Fahrzeuge und verlor aus bisher nicht bekannten Gründen auf Höhe der Ausfahrt Waiblingen-Mitte die Kontrolle über sein Zweirad.

Der Fahrer kam zu Fall, rutschte zwischen der Ausfahrt und der B 14 in den Grünstreifen, wo er sich in der Folge mit dem Motorrad überschlug und sich lebensgefährlich verletzte. An der Harley entstand Totalschaden.

Die B 14 musste im Bereich der Unfallstelle für rund 45 Minuten voll gesperrt werden, da ein Rettungshubschrauber den lebensgefährlich verletzten Biker aufnahm und in eine Klinik flog.