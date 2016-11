Rems-Murr-Kreis Mit Messer bewaffnet durch Waiblingen

08. November 2016

Ein 33-Jähriger läuft mit einem Messer bewaffnet durch Waiblingen und löst damit einen Polizeieinsatz aus.Foto: dpa

Ein 33-Jähriger zieht mit einem Messer bewaffnet durch Waiblingen, bedroht, schlägt und tritt Passanten. Bei der Festnahme durch die Polizei wurden außerdem zwei Beamte verletzt.

Waiblingen - Ein 33-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag auf offener Straße in Waiblingen mit einem Messer hantiert, Passanten geschlagen und getreten und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Wie die Polizei berichtet, meldete eine Passantin um kurz nach 10 Uhr, dass ein mit einem Messer bewaffneter Mann zu Fuß in Richtung Bahnhof in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) unterwegs sei. Bei der Devizesstraße überquerte er die Straße und lief mit erhobenem Messer auf ein stehendes Auto zu. Ohne die Autofahrerin konkret zu bedrohen, ging er weiter in Richtung eines stehenden Lastwagen. Dort soll er mit Stichbewegungen den Fahrer bedroht haben. Anschließend rannte der Mann weiter in Richtung Innenstadt.

Motiv ist völlig unklar

Auf dem Weg dorthin soll er Passanten mit Faustschlägen und Tritten gegen die Beine verletzt haben. Als der 33-Jährige von einer Polizeistreife gesichtet und gestellt wurde, widersetzte er sich den Beamten, die den Angreifer zu Boden bringen und festnehmen mussten. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Das Motiv des 33-Jährigen, der sich derzeit bei der Polizei in einer Arrestzelle befindet, ist noch völlig unklar. Unklar ist auch, inwieweit der Angreifer möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern weiter an. Passanten, Zeugen oder weitere Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07151/950422 zu melden.