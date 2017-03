Rems-Murr-Kreis Massenkarambolage im Kappelbergtunnel im Berufsverkehr

Von red 07. März 2017 - 16:29 Uhr

Am Dienstag staute es sich im Kappelbergtunnel Richtung Stuttgart (Symbolfoto).Foto: dpa

Innerhalb kurzer Zeit kommt es hintereinander zu mehreren Unfällen im Kappelbergtunnel Richtung Stuttgart. Die B14 musste für kurze Zeit gesperrt werden.

Fellbach - Ein Unfall mit mehreren Beteiligten hat am Dienstagmorgen im Berufsverkehr für einen größeren Stau vor dem Kappelbergtunnel (Rems-Murr-Kreis) in Richtung Stuttgart gesorgt. Im Tunnel musste gegen 9.15 Uhr ein 58-jähriger Mercedes-Fahrer stark abbremsen, teilt die Polizei mit. Der hinter ihm fahrende 41-jährige Autofahrer konnte seinen Renault Kangoo noch rechtzeitig abbremsen und kam hinter dem 58-Jährigen zum Stehen. Ein nachfolgender 48-jähriger Fahrer eines Opel Zafira erkannte die Gefahrensituation zu spät, krachte auf den Renault und dieser auf den Mercedes auf. Unmittelbar danach krachten noch eine 20-Jährige Fahrerin eines BMW Mini sowie ein Audi A4 in die Unfallstelle.

Autos mussten abgeschleppt werden

Drei der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde kurzzeitig die B14 in Richtung Stuttgart gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 18 000 Euro geschätzt.

Aufgrund dieses Unfalls ereignete sich kurz darauf ein weiterer Unfall. Ein 27-jähriger Roller-Fahrer bremste wegen der Unfallstelle ab. Unmittelbar hinter dem Roller befand sich ein 28-Jähriger Skoda-Fahrer, der vermutlich wegen zu geringem Abstand nicht mehr rechtzeitig halten konnte und deshalb nach links ausweichen musste. Dabei kollidierte er mit der Tunnelwand, von der sein Auto abprallte und mit dem Roller zusammen stieß. Der 27-jährige Rollerfahrer blieb dabei unverletzt. Der Schaden bei dem Auto wird auf 4000 Euro geschätzt. Am Roller entstand ein Schaden von 1500 Euro. Er musste abgeschleppt werden.